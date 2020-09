Milano, aveva 21 chili di eroina in casa: arrestato operaio 48enne incesurato

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Settembre 2020, 09:40

è stato arrestato per detenzione, dopo che in un appartamento di cui aveva le chiavi in via Sardegna a Milano la polizia ha trovato 21 kg di eroina. Venerdì pomeriggio gli agenti della mobile hanno visto l'uomo fermo con il furgoncino in via Tiepolo.in un palazzo facendo perdere le proprie tracce. Gli agenti hanno quindi controllato l'autista del furgoncino che era seduto al posto di guida e aveva appoggiato alle gambe ancora una bustina con 10 grammi di cocaina. Ha raccontato alla polizia che era per uso personale, ma, considerata anche la quantità, gli agenti hanno fatto altri controlli e gli hanno trovato un mazzo di chiavi di cui non ha voluto dire nulla. La squadra mobile è però comunque risalita all'alloggio di via Sardegna dove ha trovato un borsone con 43 panetti di eroina per un peso complessivo di circa 21 kg. Sono stati trovati anche 2,5 kg di sostanza da taglio, materiale per il confezionamento, presse e 5 mila euro in contanti. L'uomo è stato portato a San Vittore.