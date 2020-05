Nel 2019 automobilisti più disciplinati ma le opposizioni attaccano gli autovelox

Milanesi più attenti alla guida. Calano complessivamente le multe con i ghisa che nel 2019 hanno rilevato 3 milioni 125mila infrazioni, ovvero 322mila meno rispetto al 2018. I tasti dolenti, anche se in netto miglioramento, restano le contravvenzioni date dagli autovelox e le soste selvagge.



IL BILANCIO Le sanzioni a chi ha il piede pesante sull'acceleratore sono passate da 712.533 a 383.660; per divieto di sosta e fermata 537.850 contro 531.365 del 2018; per semaforo rosso o senza rispettare gli stop da 38.752 a 35.924 e quelle riguardanti la mancanza di revisione dei veicoli da 6.678 a 4.985. E ancora: da 4.343 a 2.375 gli automobilisti multati perché alla guida con il cellulare, senza auricolari; da 1.609 a 1.266 coloro che non hanno agganciato la cintura di sicurezza o utilizzato i seggiolini per i bambini. Trend negativo per le infrazioni per quel che riguardano i divieti di circolazione in città (tra Area C e Area B): passano da 2 milioni 13mila a 2 milioni 64mila. Una curiosità: aumentano i pedoni puniti per comportamenti scorretti, da 234 a 315.



AUTOMOBILISTI PIU' DISCIPLINATI «Osserviamo un rispetto crescente delle regole del Codice della Strada da parte di tutti i conducenti commenta la vicesindaco con delega alla Sicurezza Anna Scavuzzo apprezzabile anche per quel che riguarda l'alta velocità». «E' proprio questo l'obiettivo principale della posa degli autovelox spiega poi - far sì che le persone stiano maggiormente attente su quelle strade molto ampie di ingresso alla città dove aumenta la tentazione di andare veloce».



«SALASSO AUTOVELOX» «Gli autovelox sono comunque strumenti spietati», attacca la consigliera della Lega Silvia Sardone, che ha presentato un'interrogazione in Comune per ottenere tutti i dati sui 18 occhi elettronici in città. Sul Ghisallo 76.105 multe in 10 mesi; seguito da quello di Fulvio Testi - direzione centro - con le sue 75.195 sanzioni e Fulvio Testi direzione periferia con 58.649 multe. L'autovelox che lavora di meno è invece quello in viale Serra, direzione Stuparich, che ha scattato 815 fotografie. «Queste cifre sono pazzesche incalza Sardone La sicurezza stradale è una priorità, ma non è fissando limiti ridicoli come i 50 chilometri orari in Fulvio Testi che si risolvono i problemi, anzi si finisce solo col penalizzare i milanesi». Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Maggio 2020, 10:18

