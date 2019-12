Due 17enni arrestati: aggredirono e scipparono due anziani nel sottopassaggio

Baby gang perseguitava da anni anziano disabile con minacce e rapine: 18 giovani arrestati

Venerdì 20 Dicembre 2019, 12:57

La mattina del 18 dicembre il gip dott.ssa Zelante del Tribunale per i Minorenni diha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due. La Polizia di Stato del capoluogo lombardo ha provveduto all'esecuzione contro i due giovani, un cittadino marocchino e un italiano, ritenuti colpevoli delladello scorso 17 settembre ai danni di due. Nel sottopassaggio di Piazza Maggi, nelle vicinanze della fermata della Metropolitana “Famagosta”, due minori strapparono violentemente una catenina d’oro dal collo di un passante 65enne.E mentre uno rubava la, l'altro minacciava l'anziano in compagnia della moglie. Dopo lo, i due 17enni son scappati verso piazza Maggi. Visto il grande numero di persone che ogni giorno attraversano il sottopassaggio della metropolitana, non è stato facile individuare i presunti. La squadra investigativa del Commissariato Porta Ticinese ha lavorato però con rapidità e precisione, arrivando a rintracciare i due indagati. I poliziotti hanno quindi presentato alla coppia di derubati un album fotografico, grazie al quale i due anziani hanno riconosciuto i due babysenza indugiare. I giovanissimi indagati sono quindi stati trasferiti all’Istituto di Pena Minorile Beccaria di Milano.