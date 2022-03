Ragazzino 16enne fermato con cocaina e hashish: reagisce male e ferisce un poliziotto

Nei guai un minorenne. Dovrà rispondere all'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 16enne italiano che, pur di scappare, ha mandato in ospedale un poliziotto. Il ragazzo è stato trovato con 12 grammi di cocaina, divisi in 25 incolucri, e 8 grammi di hashish, in un'unica dose.

E' quanto successo mercoledì pomeriggio, verso le 18.30, a Milano, quando il ragazzo è stato fermato da agenti che hanno notato il giovane e un suo amico fermi in viale Sarca e hanno deciso di controllarli. Alla vista della volante del commissariato di zona, però, i due sono fuggiti in due direzioni diverse: uno di loro ha fatto perdere le proprie tracce, mentre il 16enne è stato raggiunto e bloccato. Ma la reazione non è stata contenuta: il ragazzo si è scagliato contro i poliziotti, che sono riusciti a bloccarlo a fatica. Infatti, uno degli agenti, un 41enne, è finito al Cto di Milano, da dove è poi stato dimesso con una prognosi di 20 giorni per contusioni multiple proprio a causa dell'aggressione del 16enne. Il baby pusher, portato nel carcere minorile di Torino, risponde anche dell'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

