Milano, 14enne in bici travolto e ucciso dal tram in via Tito Livio

Milano, travolto e ucciso dal tram mentre stava pedalando in sella alla sua bici in via Tito Livio. Il ragazzino di 14 anni è morto stamani, poco dopo le 8, dopo essere rimasto incastrato tra i binari.

Il 14enne si trovava in bici, in via Tito Livio, tra i quartieri di Porta Romana e Calvairate, quando per cause ancora da ricostruire è finito sotto il mezzo della linea 16 che lo ha ucciso. Inutili i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco.

Sul posto, per i rilievi dell'incidente, la polizia locale di Milano.

Il cordoglio di Atm alla famiglia

L'Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, ha espresso il cordoglio alla famiglia del 14enne investito e ucciso stamani da un tram in via Tito Livio.

Il 14enne era in bicicletta e le cause dell'incidente sono ancora da ricostruire.

