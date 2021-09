Milano, 13enne morto in monopattino: indagato l'amico 17enne che glielo aveva prestato

C'è un indagato per la morte di Fabio Mosca, il 13enne morto dopo una caduta in monopattino a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Si tratta di un 17enne, amico del ragazzo, che gli aveva prestato il mezzo.

Lo ha disposto la Procura dei Minori di Milano. L'ipotesi è di omicidio colposo per omissione, dal momento che il 17enne avrebbe consentito all'amico più piccolo e inesperto di usarlo su una pista ciclabile, e quindi in luogo pubblico, nonostante avesse meno di 14 anni e non indossasse il casco. Si attende, nei prossimi giorni, l'autopsia sul corpo di Fabio, disposta dal procuratore Ciro Cascone.

