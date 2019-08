Investe un 12enne in monopattino e tenta la fuga: fermato

Mercoledì 14 Agosto 2019, 18:37

Preso in pieno mentre sfrecciava con il suoUnè statoda una macchina in piazzale Selinunte, a Milano, riportando diverse fratture. Il responsabile, un 23enne, ha tentato di fuggire, ma è stato rintracciato e fermato dai Carabinieri.Il ragazzino, classe 2007, stava attraversando regolarmente la strada sulle strisce pedonali a bordo del monopattino quando l'auto lo ha centrato in pieno. A quel punto il 23enne si sarebbe dato alla fuga, ma grazie alla testimonianza di alcuni passanti i Carabinieri sono riusciti a rintracciarlo.Per lui è stata presentata una denuncia per omissione di soccorso e lesioni personali. La vittima è stata portata all'ospedale San Carlo di Milano dove gli è stata riconosciuta una prognosi di 30 giorni per le fratture riportate al pavimento orbitale destro, all'omero e al radio.