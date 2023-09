Milano, in tre anni 50mila interventi per le strade colabrodo: costo un milione di euro

di Simona Romanò

Strade colabrodo, il Comune mette le pezze, rattoppando strade, marciapiedi, i bordi delle rotaie del tram. Sono 50.886 le riparazioni nell’arco di tre anni - dall’inizio del 2020 alla fine del 2022 - tra buche coperte (45.337) e pavé ballerino che ha costretto a riposizionare 5.549 masselli. Una media di 17mila operazioni all’anno. Sono tutti interventi di manutenzione ordinaria che sono costati complessivamente 1 milione e 180 mila euro. Cifra che sale a quota 86 milioni di euro comprendendo i cantieri di sistemazioni straordinarie (925 nel triennio), come, ad esempio, le riasfaltature di intere vie, marciapiedi, piazze. E fortunatamente, i duemila chilometri di 4.035 strade milanesi sono stati risparmiati dalla tempesta del 25 luglio che, invece, complice le raffiche di vento fino a 70 chilometri orari e più, ha divelto 170 cartelli segnaletici.

QUARTIERI KO

Nei mesi più freddi l’asfaltatura estesa di strade è tecnicamente impossibile, ma i rattoppi proseguono. E i lattonieri corrono da una parte all’altra della città per “curare” l’asfalto mangiato e le crepe aperte, dal centro alle periferie. La zona più a gruviera e quindi quella dove le squadre del pronto intervento sono entrate in azione con più frequenza, è stato il centro: 9.294 buche sistemate e 3.950 masselli rincollati su un territorio che rappresenta solo il 5,3% di Milano. «È colpa del grande passaggio di mezzi privati e mezzi pubblici, oltre ai bus turistici», spiegano i tecnici.

MUNICIPI “SALVI”

Si sono salvate le zone con la più alta concentrazione di parchi e aree verdi: qui le buche, infatti, sono solo quelle scavate dalle talpe.

ALLARME CITTADINI

Ad aiutare i tecnici del Comune, le segnalazioni dei cittadini che vorrebbero evitarsi danni alle auto, a bici e moto e soprattutto a sé. Così, fra e-mail, telefonate agli uffici, e post infuocati sui social non perdonano: soltanto nel primo semestre di quest’anno le segnalazioni aperte sono state ben tremila, da sommare alle quattromila già prese incarico dalla primavera a 2022. In tutto, quindi, settemila. Di queste, il 25% proprio per insidiosi crateri da ricoprire. A seguire, per cartelli stradali danneggiati, oppure marciapiedi sconnessi o ceduti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Settembre 2023, 06:20

