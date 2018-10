Ha cercato di suicidarsi dandosi fuoco questa mattina alle 7.15 un uomo di 60 anni in via Cellini a Corsico. Ha richiamato l'attenzione dei passanti dopo che in strada si è cosparso di benzina e con un accendino si è dato fuoco. A salvare la vita all'uomo, trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda nel reparto grandi ustioni, è stato l'immediato intervento degli uomini del 118 e dei carabinieri. Ancora da chiarire sono le cause del gesto.

