Milano, boom occupazioni alle superiori. Ora tocca al Leonardo

L’ondata di agitazione studentesca milanese è arrivata alla ventitreesima occupazione, da gennaio a oggi. E ventisette sono in generale le proteste, fra occupazioni e autogestioni, scattate nel 2022 negli istituti superiori. Ieri lo hanno fatto i ragazzi dello scientifico Leonardo da Vinci di via Respighi. Invece di entrare a lezione, si sono ritrovati davanti all’istituto, dove hanno dato vita a un picchetto e a un’assemblea, al termine della quale hanno deciso per l’occupazione. Oltre alle motivazioni generali sulla gestione della scuola durante la pandemia - simili a quelle degli studenti delle altre superiori occupate - i liceali del Leonardo protestano per lo scioglimento del Consiglio di Istituto deciso dall’Ufficio scolastico regionale. Scioglimento che «li priva di rappresentanza»: «Quando le persone che ti rappresentano e che hai votato perdono ogni tipo di potere, non è possibile rimanere fermi a guardare», scrivono nel manifesto pro-agitazione. «Quasi al 100% la nostra voce non sarà più presa in capitolo fino alla fine dell’anno e crediamo che ciò sia una vera follia». Sempre nel documento, citano un sondaggio, svolto nelle classi, in cui la maggior parte di coloro che hanno risposto si lamenta «del rapporto con i professori»: «Il 65% degli allievi sostiene di aver trovato degli insegnanti che non supportano i propri studenti e non li aiutano nei casi di difficoltà, anzi spesso sono loro stessi a creare problemi». Inoltre, «l’84% del campione sostiene che il carico di lavoro provochi preoccupazione e ansia e il 30% dice di provare spesso stress e ansia anche quando non deve ricevere valutazioni». Da qui, alcune proposte: «Incontri trimestrali, considerabili come ore di educazione civica, con esperti». Ultime occupazioni in ordine di tempo la scorsa settimana il liceo scientifico Einstein e il liceo Setti Carraro di via Passione (per la prima volta nella sua storia). In entrambi i casi gli studenti hanno lamentato, come al Leonardo, un sempre più evidente disagio psicologico fra i banchi, a causa anche dell’emergenza sanitaria.

