Il milanese imbruttito? "Abita sui Navigli e si annoia di qualsiasi cosa"

Ci vogliono faccia, voce, e quarti di nobiltà giusti per essere un vero (M.I.) Milanese Imbruttito. Germano Falzoni ce li ha tutti e non a caso. Così quando gli autori del fenomeno social-satirico di maggior successo degli ultimi anni lo hanno visto, hanno avuto un’epifania: «È lui». Insomma, è lui - già attore del Terzo Segreto di Satira e speaker ufficiale del Milan a San Siro - che ci ha messo la faccia nei video. E ha fatto il botto. Questa sera, in un’anticipazione del suo one man show “Boh Bee: dipendenze croniche di massa”, Germano Lanzoni porta in scena al Mare culturale “La satira Milanese”. Con la maiuscola, sennò che bauscia sarebbe.

Innanzitutto, lei ha rischiato grosso: per una sola vocale. Al singolare, Falzone sarebbe un cognome meridionale, se ne rende conto?

«Lo so, lo so. Da parte di padre siamo della foce del Po, da parte di madre siamo milanesi da sette generazioni. Mica si scherza”.

Rassicuriamo i fan: lei ci fa o ci è?

«Ovviamente ci faccio. E mi piace un sacco smentire di persona l’idea che il pubblico si è fatto di me. Ogni attore porta nella sua scia la “Persona”, il “Mestiere” e il “Personaggio”. Al pubblico resta attaccato l’ultimo. Come dire: l’M.I. guida un suv, io ho una Panda color bordeaux del ‘99».

Davvero, color bordeaux?

«Sì, quasi trasù de ciuc (vomito di ubriaco.. ndr.), come si dice a Milano».

Altre differenze?

"Per il milanese imbruttito la regola è vivere dove c’è movida ed è fondamentale annoiarsi, io adoro via Cesare Correnti e i Navigli. Lui opera dove si fa il grano, io vengo dal teatro e dall’Arci». Milano, però, la ama veramente. aScherziamo? La adoro. Per me Milano è la città che non ti chiede da dove vieni, ma dove la vuoi portare. Se hai voglia di fare e hai idee, welcome».

