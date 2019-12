Milan-Sassuolo, sciarpa in regalo a tutti i tifosi a San Siro per i 120 anni del club

Una domenica speciale per riempire lo stadio, nel giorno in cui tutti insieme si celebrano i 120 anni del Milan. Il 15 dicembre si gioca, a San Siro alle ore 15 la sfida contro il Sassuolo. Un giorno in cui la storia rossonera sarà protagonista, con tantissime glorie presenti per omaggiare il Milan e per spingere i rossoneri di Pioli al successo.

Tante le iniziative e le attività in programma per questa giornata speciale - sottolinea la società rossonera - in cui i tifosi saranno attori principali: passati i tornelli d'ingresso, ciascun rossonero che accederà allo stadio riceverà in regalo una sciarpa celebrativa, un pezzo unico e non in vendita, da sventolare con orgoglio durante la partita. All'interno dello stadio, si potrà partecipare a una bellissima sciarpata, una coreografia per colorare tutto San Siro

.

Martedì 3 Dicembre 2019, 15:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA