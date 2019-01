Milan-Napoli, allerta massima: zona San Siro pattugliata

È massiccia la presenza delle forze dell'ordine in via Novara a Milano, una delle principali arterie che portano dall'autostrada allo stadio di San Siro, dove stasera verrà disputato l'anticipo tra Milan e Napoli. Il territorio è costantemente pattugliato da camionette, motociclette e volanti della polizia, che fanno la ronda nella zona dove esattamente un mese fa sono avvenuti gli scontri tra tifosi dell'Inter e del Napoli, culminati con la morte dell'ultras Daniele Belardinelli. Numerosa anche la presenza di polizia e carabinieri intorno allo stadio, dove è massimo il servizio di controllo nelle zone di filtraggio e prefiltraggio. Per la partita di stasera sono attesi 65mila spettatori, di cui 10mila tifosi del Napoli, fra i quali dovrebbero esserci circa 400 ultras.

Sabato 26 Gennaio 2019