"Milan is beautiful": Mr. Brainwash e Alessandro Borghese insieme da MN Lab in una performance “Food & Art”

Sfera Ebbasta Popstar Tour, invia un video e ottieni i biglietti omaggio per il concerto di Roma​

È appena atterrato in, uno degli street artist più quotati a livello mondiale, con la sua prima personale intitolata ", visitabile dal 4 aprile (opening serale) al 4 giugno nelle sedi delleAl suo arrivo in Italia, Mr. Brainwash ha dato vita ad una vibrante live performance insieme allo chefnella nuova location MN LAB, spazio polifunzionale che ospita eventi di primo piano tra food ed entertainment.Durante il momento– moderato per l’occasione dallo speaker di Radio105 Max Brigante -hanno messo in mostra le proprie abilità artistiche, ognuno nel proprio campo, il primo personalizzando a suon di bombolette un grembiule e degli oggetti d’uso comune in cucina, il secondo ai fornelli cucinando uno dei suoi must “la cacio e pepe”.Un momento ad alto tasso di spettacolarizzazione che lancia la mostra “in modo non convenzionale, in pieno stile Mr. Brainwash.