Milan-Inter, tifosi tentano di entrare a San Siro senza biglietto: 9 Daspo dal questore

di Redazione web

Per il derby Champions Milan-Inter a San Siro il Questore di Milano ha già emesso 9 Daspo della durata di un anno nei confronti di tifosi milanisti, tra cui una ragazza, di età compresa tra i 16 e i 30 anni perché sprovvisti di biglietto hanno cercato di entrare all'interno dello stadio forzando i varchi d'ingresso. Lo rende noto la Questura.

Il dispositivo di ordine pubblico predisposto dal Questore Giuseppe Petronzi per la partita di calcio Milan-Inter, in occasione della semifinale di andata della Champions League, è stato impegnato sin dal primo pomeriggio per l'afflusso di oltre 70mila spettatori allo stadio Meazza. Le attività di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e, per la parte di propria competenza, dalla Polizia Locale, monitorate dall'elicottero del 2/o Reparto Volo della Polizia di Stato si sono concentrate in particolare sui varchi di accesso all'impianto e nelle vie limitrofe.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Maggio 2023, 22:45

