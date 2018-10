Milan-Betis, fumogeni e bombe carta: 10 tifosi spagnoli e un italiano sottoposti a Daspo

Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non solo calcio giocato nei pressi dei varchi di accesso dello, questa sera, nel prepartita di, sfida valida per l'Europa League e terminata 2-1 in favore della formazione spagnola.Nel corso dei preventivi servizi di vigilanza e controllo e di ordine e sicurezza pubblica disposti dal Questore di Milano Marcello Cardona, gli agenti del commissariato di PS Bonola e della Digos della Questura di Milano hanno indagato, per l'art. 6 ter L.401 del 1989,, di cui uno minore, edperché trovati in possesso di oggetti vietati, artifizi pirotecnici, fumogeni e bombe carta.Nei loro confronti il Questore di Milano ha emesso nell'immediatezza dei fatti un provedimento Daspo a cura della Divisione Anticrimine con efficacia nell'ambito dell'Unione Europea.