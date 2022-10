Milano, agli Arcimboldi il gigante James Taylor

Dopo il successo estivo del tour americano con Jackson Browne, James Taylor adesso sta girando l’Europa con la sua band per una nuova tournée. Stasera è agli Arcimboldi pronto a incantare con i successi della sua lunga carriera, da How Sweet It Is a You got a Friend. E anche i brani contenuti nel ventesimo album, la raccolta di cover American Standard.

Il 28 ottobre. Viale dell’Innovazione, 20. Ore 21. Sold out.

