Metro 1 di Brusca frenata di un convoglio delladi Milano nei pressi della fermata di Bisceglie . Secondo il 118, che ha mandato sul posto alcuni mezzi sarebbero undici le persone coinvolte che hanno subito delle contusioni.

L'episodio è accaduto alle 16 e 40, secondo quanto riferito dal 118 al momento nessuno dei passeggeri a bordo è in condizioni preoccupanti. Ancora da chiarire le cause della frenata. Uno dei passeggeri è stato portato via in barella.

Mercoledì 27 Novembre 2019, 17:51

