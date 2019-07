Metropolitana M4, posati i primi vagoni a Linate: in centro si arriva in soli 12 minuti

Posate le prime carrozze della metropolitana M4 di Milano che collegherà l'aeroporto di Linate al centro in appena 12 minuti. Repubblica ha pubblicato un video in esclusiva sulla nuova stazione di Linate della M4. La nuova linea blu attraverserà il capoluogo lombardo da est ad ovest percorrendo in 30 minuti un tracciato di 15 km e 21 stazioni, dall’aeroporto di Milano Linate al quartiere di San Cristoforo sul Naviglio nella zona ovest della città.



La prime due carrozze della nuova metropolitana milanese, dal peso di 200 tonnellate l’una, sono state calate con una gru all’interno della nuova stazione di Linate e attraverso un'officina provvisoria verranno assemblate e collaudate prima che ospitino i passeggeri. Durante il prossimo fine settimana, tra l'altro, lo scalo di Linate chiuderà al pubblico per consentire i lavori di asfaltatura della pista fino al prossimo autunno. Domenica 21 Luglio 2019, 16:13

