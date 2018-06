Ancora ritardi e rincari per i lavori della linea 4 della metropolitana.

I costi aggiuntivi di 262 milioni (la metà stanziata dal Comune, l’altra dal governo) non scongiurano lungaggini e la chiusura a lumaca dei cantieri, che slitta di 15 mesi, da aprile 2022 a luglio 2023. Come contropartita saranno aperte anticipatamente tre mini tratte: a gennaio 2021 toccherà a Linate-Forlanini (5 milioni di passeggeri all’anno); a giugno 2022 si giungerà a Dateo e a dicembre 2022 a San Babila, dove c’è la connessione con la M1. Per l’asse Lorenteggio-San Cristoforo si dovrà invece aspettare il 2023. Aperture quindi a “spezzatino”, così come accadde per la lilla. E le ruspe che stanno mettendo a soqquadro i quartieri, mandando in crisi i negozi, si vedranno ancora 5 anni. Il nuovo cronoprogramma è illustrato dall’assessore alla Mobilità Marco Granelli: «Siamo dispiaciuti per i ritardi, però soddisfatti di aprire in anticipo Linate-Forlanini che limiterà ancor più il traffico auto». In quella zona si tirerà un sospiro di sollievo. Peggio al Lorenteggio, con i commercianti sono al collasso perché la crisi, tra strade chiuse e parcheggi cancellati, li sta uccidendo. Asselor, l’associazione dei negozi delle vie Foppa e Lorenteggio, parla di 59 attività chiuse sulle 245 presenti, da settembre 2015 a gennaio 2018. In pratica, uno su quattro. «Chiediamo al Comune bandi che diano contributi per coprire i costi di gestione, luce, affitti, utenze», dichiara Gabriel Meghnagi, presidente vie associative di Confcommercio. C’è poi il capitolo dolente dell’aumento dei costi per terminare la blu, pari a 262 milioni; il 43% dei quali per le opere aggiuntive, come la passarella ciclopedonale da piazza Tirana al quartiere Ronchetto.

Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 06:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..