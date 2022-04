Meteo, le previsioni: forti temporali e rischio allagamenti, allerta gialla per il 1° maggio

Già dal pomeriggio di sabato 30 aprile, a partire dalle 18, è stata diramata l’allerta gialla per piogge intense, di carattere temporalesco a Milano per un vortice proveniente dal Nord Europa. Domenica 1° maggio il cielo sarà molto nuvoloso e ancora con piogge, soprattutto al mattino. La temperatura più alta sarà di 19 gradi, 12 gradi quella più bassa.

SORVEGLIANZA

Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi. Lunedì 2 maggio invece tornerà il bel tempo a Milano con cielo poco nuvoloso.

In generale, sarà un primo maggio col tempo incerto in tutta Italia.

Domenica 1. Al nord: instabile con rovesci alternati al sole. Al centro: irregolarmente nuvoloso con rovesci sparsi, più soleggiato tra Lazio e Molise. Al sud: variabile con qualche piovasco in Sicilia e Calabria, più sole altrove.

Lunedì 2. Al nord: in prevalenza soleggiato, acquazzoni in montagna e in Romagna. Al centro: soleggiato salvo rovesci sul versante adriatico. Al sud: tempo instabile con acquazzoni sulla dorsale appenninica ed in Puglia.

Tendenza: alternanza di sole e rovesci fino a mercoledì, in seguito peggioramento con un probabile ciclone verso il Centro-Sud. iLMeteo.it

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Aprile 2022, 17:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA