SOS eventi meteo estremi. Gli esperti: «Mai accaduto nella storia, 6 tornado in un solo giorno in Lombardia»

«Non era mai successo che fossero registrati 6 tornado in un solo giorno in Lombardia, e probabilmente nemmeno sul suolo italiano in generale». È l'allarme che si legge sulla pagina Facebook "Tornado in Italia", gestita da esperti meteorologi, climatologi e divulgatori scientifici. «La scia, o meglio, le scie dei danni sono al momento non quantificabili, è presto anche per provare ad ipotizzare una classificazione sulla scala Fujita, ma dalle foto che ci sono pervenute appare chiaro che almeno due di questi tornado possano essere di forte intensità», spiegano poi gli esperti che curano da anni la pagina Facebook. «È sconcertante», concludono. E non è finita.

Trombe d’aria che scoperchiano le case, grandinate che distruggono le coltivazioni, bombe d’acqua che trasformano strade e sottopassi in torrenti, dove gli automobilisti si ritrovano sott’acqua, costretti ad essere salvati dai gommoni della protezione civile (come a Malpensa). Sono i fenomeno con la quale la Lombardia, flagellata dal maltempo, ha dovuto fare i conti lo scorso, lo scorso weekend.

Il brutto tempo sta dando una tregua in questi giorni con le massime vicino ai 25 gradi. Ma nel weekend una nuova perturbazione, secondo le previsioni meteo, colpirà Milano e la Lombardia.

