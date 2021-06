Weekend di caldo torrido: afa e temperature a 34 gradi

Fra oggi e domani il termometro a Milano e, più o meno in tutta la Lombardia (ma non solo...), schizzerà a 34 gradi, con sole e afa. Le minime a 21. È arrivato il gran caldo che dovrebbe durare per tutta la settimana. Fra giovedì prossimo e sabato il picco di 37 gradi.

«L’anticiclone africano protegge la nostra Regione», dicono gli esperti. E non sono previste novità per tutta la prossima settimana. È ancora presto per dirlo, ma domenica prossima, «una perturbazione con temporali porterà un po’ di fresco».

Per ora, però, milanesi e lombardi devono prepararsi a boccheggiare un po’ e magari a rinfrescarsi nei parchi. Le fontane si trasformano in piscine, fra chi si toglie le scarpe e mette i pedi in ammollo e chi si schizza completamente.

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Giugno 2021, 17:57

