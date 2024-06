La Mercedes sfonda la vetrina del supermercato: panico tra i clienti, travolti casse e scaffali. «Alla guida un 90enne»

di Redazione web

A bordo della sua auto un'anziano di 90 anni ha sfondato la vetrina di un supermercato, arrestandosi in mezzo a due casse dopo aver travolto anche uno scaffale. Fortunatamente, nessuno tra i presenti al momento dell'accaduto è rimasto ferito. È successo in un supermercato della catena Unes di Parabiago, Milano, intorno alle 10:30 di domenica mattina, nel pieno affollamento della clientela.

Nessuna conseguenza grave

Nel parcheggio, un uomo di 90 anni a bordo della sua Mercedes ha accelerato, per via di un malore o più probabilmente a causa di un errore dovuto al non aver gestito correttamente le marce della vettura automatica, infrangendo la vetrina e travolgendo le casse e uno scaffale. La velocità dell'auto al momento dell'infrazione non era alta, motivo per cui clienti e lavoratori del supermercato sono riusciti ad evitare per tempo qualsiasi contatto con il veicolo.

«Ero alla cassa del supermercato intorno le 10:30 quando ho visto questa macchina sfondare le vetrate del supermercato ed entrare nello store, distruggendo le casse stesse ed abbattendo degli scaffali, seminando il panico tra i presenti e fermandosi a mezzo metro da me», così racconta un testimone che ha assistito molto da vicino all'episodio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Giugno 2024, 12:45

