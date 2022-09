Milano, paura in centro: in fiamme la Mercedes che faceva servizio Ncc

Paura nel pomeriggio in piazza Cinque Giornate nel cuore di Milano. Una nuova Mercedes classe C di colore nero, vettura Ncc (noleggio con conducente), è andata in fiamme poco dopo le 16,30 di giovedì 22 settembre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, dopo numerose segnalazioni di persone che hanno assistito al divampare delle fiamme. Ancora da accertare come sia esploso l'incendio, la Mercedes infatti era una vettura di nuova generazione.

A car in fire now in Milano. Piazza Cinque Giornate pic.twitter.com/XcOPWs7zY3 — Alonso Román Amarale (@Aromanam) September 22, 2022

Sul posto anche la polizia di Stato. La Mercedes classe C, una Ncc, avrebbe preso fuoco, per cause ancora da accertare, mentre era diretta all'aeroporto di Milano Linate. Il mezzo è andato quasi totalmente distrutto. Ad assistere allo spaventoso rogo, che fortunatamente non ha provocato feriti, moltissimi passanti che hanno postato anche foto e video sui social.

Auto prende fuoco in Piazza Cinque Giornate. Disagi e circolazione dei mezzi pubblici bloccata. Info @atm_informa pic.twitter.com/hSRGaLLFK0 — Milanodascoprire.it (@Milanodascoprir) September 22, 2022

Grossi disagi anche per la circolazione dei mezzi pubblici di Atm: in zona transitano sia i bus che portano fino allo scalo di Linate che numerose linee di tram. Solo nel tardo pomeriggio la circolazione è tornata regolare.

Paura nel cuore di #Milano: in fiamme la Mercedes che faceva servizio Ncc https://t.co/p2EiKlmsna — Leggo (@leggoit) September 22, 2022

