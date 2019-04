Mercatino di Pasqua a Piazza Portello: fino al primo maggio artigianato e specialità di stagione

Con l’arrivo della bella stagione a– arriva da venerdì 12 aprile a mercoledì 1 maggio anche il. L’appuntamento primaverile con il meglio dell’ artigianato, della manifattura e dell’: un’occasione per godersi la bella stagione curiosando tra le casette di legno che ospiteranno i prodotti realizzati da maestri artigiani. I visitatori potranno passeggiare acquistando prodotti enogastronomici di prima qualità, oggettistica primaverile di home decor, come fiori da balcone o gessetti profumati, oppure prodotti per la cura della persona come cosmetici, profumi e oli essenziali a base di lavanda.