Negramaro in ansia per Lele Spedicato, le lacrime della moglie del chitarrista: «Sei il mio tutto»

MONZ -la 23 enne pakistana per anni residente in Brianza, rientrata ieri sera dal Pakistan dove era stata lasciata dalla famiglia perché voleva studiare e perché aveva deciso di sposare un uomo non gradito al padre, sarà ospitata in una località protetta. La sua famiglia infatti, che la giovane ha incontrato questo pomeriggio nella loro abitazione di Bovisio Masciago (Monza), non ha intenzione di accettare il suo sposo e di permetterle di studiare.