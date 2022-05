Padre trova in vendita online la bici rubata al figlio e incastra un 14enne: è un compagno di scuola

Un ragazzo di 14 anni è stato denunciato dai carabinieri per aver tentato di rivendere una bicicletta rubata nella sua stessa scuola, a Meda (Monza). A rintracciarlo sono stati i militari, dopo la denuncia del padre del 15enne proprietario della bici, rubata dalla rastrelliera della scuola durante le lezioni.

L'uomo ha affermato di aver visto su Facebook un annuncio per la vendita di una bicicletta identica a quella del figlio, per 350 euro. In accordo con i carabinieri, l'uomo ha risposto alla proposta e fissato un appuntamento nel parcheggio di un supermercato, dove si sono però presentati i carabinieri in borghese. Colto sul fatto il ragazzo, che ha alle spalle un precedente per rapina, è stato denunciato per ricettazione e riaffidato ai genitori.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Maggio 2022, 10:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA