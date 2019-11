Turista russa molestata e palpeggiata al McDonald's: arrestato un addetto alle pulizie

Mercoledì 13 Novembre 2019, 19:27

È entrata nelin cerca di una rete wi-fi per poter contattare una persona, ma è stata aggredita e molestata da un addetto alle pulizie: è successo anella notte tra il 3 e il 4 novembre scorsi, vittima dell'aggressione una turista russa di 26 anni, che ha denunciato l'inserviente, un 37enne egiziano. Nei confronti dell'uomo è stata emessa l'ordinanza di custodia cautelare in carcere con le accuse di violenza sessuale, sequestro di persona, rapina e lesioni.I fatti, emersi solo oggi, sarebbero avvenuti dieci giorni fa al, nel capoluogo lombardo. La ragazza ha raccontato di essere entrata nel locale per cercare una rete wi-fi perché aveva bisogno di mettersi in contatto con una persona: dopo aver incrociato l'addetto alle pulizie, gli avrebbe chiesto se poteva usare la rete e il 37enne l'avrebbe prima fatta accedere nel retro, chiedendole se volesse del cibo, poi avrebbe iniziato a importunarla e palpeggiarla, tentando di baciarla.L'ingresso del McDonald's (Google Maps)A quel punto la ragazza ha tentato di fuggire, ma invano: l'egiziano continuava con le sue avances,quando la vittima ha chiesto di andare in bagno, e. La giovane è però riuscita a scappare dalla porta principale, chiedendo aiuto a una volante della polizia: non parlando né inglese né italiano, è stato difficile per lei cercare di spiegare agli agenti quanto accaduto.Intervenuti tempestivamente, i poliziotti si sono recati nei locali del McDonald's con la ragazza e hanno identificato l'egiziano che è stato indagato a piede libero. La 26enne è stata accompagnata in ospedale dove. Successivamente la giovane è stata accompagnata in questura, dove con l'aiuto di un interprete si è proceduto alla denuncia dell'egiziano.«McDonald's Italia è costernata per quanto successo nel ristorante di via Paolo Sarpi a Milano ed esprime la propria vicinanza alla ragazza vittima di questa violenza», ha affermato in una nota la catena di fast food a seguito dei fatti. «Il presunto responsabile dell'aggressione - si legge nella nota - dipendente della società di pulizie che collabora con il ristorante, è stato immediatamente allontanato dal servizio non appena il gestore del ristorante è venuto a sapere dalla polizia quanto accaduto. McDonald's e il licenziatario che gestisce il locale si sono resi immediatamente disponibili a collaborare con le forze dell'ordine per fornire tutte le informazioni in proprio possesso».