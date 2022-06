Maxirissa a Milano, blitz della polizia in via Bolla: si cercano spranghe e bastoni

Dalle 7 di stamani è in corso, a Milano, un'operazione di polizia giudiziaria in via Bolla, con un'ingente schieramento di forze dell'odine e la presenza di un elicottero. Si tratta, secondo quanto diffuso dalla Questura del capoluogo, di perquisizioni svolte per trovare armi come spranghe e bastoni e ulteriori indizi in merito alla maxi rissa avvenuta il 10 giugno scorso e alla partecipazione alcuni soggetti che sarebbero stati identificati.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Giugno 2022, 08:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA