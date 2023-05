Inter in finale Champions, maxi-schermo a San Siro: Milano come Istanbul

di Simona Romanò

San Siro aperto per la finale Champions League del 10 giugno, con un maxi schermo per consentire ai tifosi dell’Inter che resteranno a Milano, di guardare insieme la partita contro il Manchester City, che sarà disputata a Istanbul. L’idea del club di Steven Zhang è stata inviata a Comune, Prefettura, Questura e ha già incassato un primo ok. La proposta - simile a quella del Napoli per la partita-scudetto del 4 maggio e della Roma per l’Europa League - piace, perché garantirebbe più facilmente la gestione dell’ordine pubblico in città, oltre che soddisfare il pubblico nerazzurro che non ha potuto seguire la squadra.

NO PIAZZE

Sarebbe troppo azzardato e caotico (bocciato dalle autorità) un maxischermo in piazza Duomo o in qualsiasi altra piazza, come, piazza Castello o piazza XXV Aprile. Invece, allestirlo in un luogo chiuso, quale il Meazza, che già è destinato a tale funzione e che può contenere fino a 75mila spettatori, permetterebbe alle forze dell’ordine di monitorare la situazione, ovvero il flusso dei supporter, gli eventuali loro spostamenti e le loro intenzioni.

BIGLIETTO LOW COST

Si penserebbe a un biglietto d’ingresso low cost, anche solo di 5 euro, non per fare cassa, ma per vedere la partita tutti insieme appassionatamente e in sicurezza, scongiurando assembramenti sconsiderati in punti cittadini considerati caldi per le tifoserie e soprattutto tafferugli.

NO FESTA

È certo che non sarà permessa la festa all’interno dell’impianto in caso di vittoria dell’Inter: quindi, i tifosi dovrebbero defluire e posticipare i festeggiamenti. Nessuna notte insonne nella Scala del calcio in attesa del ritorno dei calciatori dalla Turchia.

DELIRIO DUOMO

La festa spontanea qualora l’Inter conquistasse la Coppa non potrebbe comunque essere fermata. Ne sono convinti i vertici che gestiscono l’ordine pubblico e un fiume di tifosi, con bandiere e altro si dirigerebbero, come da tradizione, in zona Duomo, ma per lo più dopo il fischio finale dell’arbitro. La folla, da piazza Cairoli in poi, è attesa anche in caso di sconfitta: in tal caso per leccarsi insieme le ferite. Il delirio si vedrà già dal pomeriggio, ma senza maxischermo sarà di certo contenuto. Basti dire che coloro che voglio vedere il match non si accalcherebbero.

