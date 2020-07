Il giallo di Mauro Pamiro, il prof e musicista trovato morto: l'ipotesi della setta satanica

La moglie, Debora Stella, rimane indagata per omicidio volontario per atto dovuto, appunto per svolgere l'autopsia. Davanti a inquirenti e investigatori si era avvalsa della facoltà di non rispondere in quanto in stato confusionale . Rimane in ospedale, ricoverata nel reparto di Psichiatria. Gli investigatori continuano a sentite persone vicine alla coppia e ad analizzare computer e telefoni cellulari trovati in casa.

Nuovo giallo sulla morte del professore: spunta la pista di una setta satanica. Evocano infatti un sinistro presagio le parole dell’ultima canzone composta da lui stesso: «Quando vengono versati sangue e lacrime, per sigillare il nostro destino, non dovrai perderti un ultimo abbraccio...», recita una strofa in inglese trovata in un cd. L’insegnante di 44 anni era stato trovato morto una settimana fa in un cantiere edile di via Don Mazzolari.