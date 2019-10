Mattinata da incubo per i pendolari Trenord: ritardi su 10 linee

La settimana non è cominciata nel migliore dei modi per i pendolari Trenord. Quella di oggi lunedì 7 ottobre è stata infatti una mattinata da dimenticare, con treni in ritardo fino ad un'ora, soste e disservizi continui.



I disagi, come riportato sul portale dell'azienda, hanno interessato dieci direttrici e sono stati causati da malori a bordo dei treni, guasti ed esigenze di circolazione.



Probleimi sulle linee: Novara-Milano-Treviglio, Domodossola-Gallarate-Milano, Bergamo-Carnate-Milano, Verona-Brescia-Treviglio-Milano, Alessandria-Voghera-Pavia-Milano, Stradella-Pavia-Milano, Malpensa-Milano Centrale, Saronno-Milano-Lodi, Lecco-Carnate-Milano, Treviglio-Milano-Varese.









Lunedì 7 Ottobre 2019, 12:34

