Il governatore Fontana a Lodi, caffè col 'paziente 1' Mattia: «Grazie alla sua forza» FOTO

Oltre cinque mesi dopo quell'ormai lontano 21 febbraio in cui Mattia Maestri finì in terapia intensiva dopo essere stato contagiato dal coronavirus (primo paziente conosciuto in Italia) il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha incontrato questa mattina a Lodi proprio Mattia, il 38enne di Codogno considerato appunto il paziente 1. Fontana ha postato sulla sua pagina Facebook la foto al bancone del bar, per un caffè dal sapore speciale.

«Oggi sono a Lodi, ho colto l'occasione per prendere un caffè con Mattia, il primo paziente italiano grazie al quale siamo riusciti a far partire l'allarme in tutto il Paese, in tutta Europa» scrive Fontana. «Voglio ricordare un fatto che ormai è appurato. Grazie alla forza e alla resistenza di Mattia - ha aggiunto - abbiamo capito che qualcosa non andava nella sua malattia. Grazie a questo e al coraggio dei medici di Codogno (Lodi) che hanno scelto di andare oltre ai protocolli, il virus è stato scovato. Diversi studi hanno poi ricostruito che il Covid circolava sul territorio già da diverso tempo, addirittura da mesi». «Forza Mattia, grazie. Oggi parliamo di #Lodi e di questo splendido territorio», ha concluso il governatore.Fontana oggi è a Lodi per la presentazione del 'Piano Lombardia' che stanzia fondi straordinari per progetti di sviluppo del territorio e per il finanziamento di opere pubbliche. Lodi è stata scelta come prima tappa del tour lombardo in quanto simbolo dell'inizio della pandemia. Il presidente incontrerà nella sede della Provincia sindaci del territorio, esponenti degli enti locali e delle organizzazioni di categoria economiche. In programma anche una visita al Parco tecnologico Padano e, nel pomeriggio, alla Fondazione Danelli e all'azienda Zucchetti. Alle 14 è prevista una conferenza stampa all'Ospedale Maggiore di Lodi.