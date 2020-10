Il cestino scambiato per discarica: materasso abbandonato nel cuore di Milano FOTO

Ma che ci fa un vecchio materasso poggiato accanto a un cestino dei rifiuti nel cuore di Milano, tanto da rendere quasi impossibile il transito ai pedoni? Succede in via Poma, angolo via Melloni, zona residenziale di pregio, a due passi da Porta Venezia. Eppure poco distante c’è l'isola ecologica di via Corelli dove gli oggetti ingombranti possono essere smaltiti correttamente. Oppure è sufficiente contattare Amsa, che gestisce il servizio a domicilio di questo genere di rifiuti.

Niente. Qualcuno ha pensato bene di abbandonare un materasso piuttosto datato accanto al cestino all’incrocio, proprio davanti a un ristorante e a meno di cento metri dal commissariato di polizia di via Poma. La cosa non è passata inosservata a una residente che ha provveduto a immortale la scena.

La foto di cui leggo.it è venuto in possesso parla chiaro. Degrado e maleducazione vanno di pari passo. Di sicuro quel materasso per tutta la giornata di venerdì è rimasto in bella vista in strada, lasciando senza parole i passanti. (E.D.F.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Ottobre 2020, 22:05

