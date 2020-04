Mascherine-pannolino, assessore Ambiente Lombardia: «Non belle ma proteggono»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Aprile 2020, 15:40

Le mascherine-pannolino sono efficaci. «Queste mascherine sono un prodotto realmente in grado di garantire una protezione a chi le indossa: forse non sono bellissime, ma proteggono davvero, che a me è la cosa che più preme. Non così evidentemente alle Iene che in fase di montaggio si sono 'dimenticate' di segnalare questo requisito essenziale». È quanto chiarisce l'assessore lombardo all'Ambiente Raffaele Cattaneo dopo il servizio del Le Iene, andato in onda ieri sera, sulle mascherine prodotte dall'azienda di pannolini Fippi e distribuite dalla Regione Lombardia.«Siccome non se ne trova traccia nel servizio andato in onda chiarisco che ho fornito all'inviata delle Iene durante la registrazione e successivamente via mail tutta la documentazione ufficiale che attesta che quelle mascherine sono state confezionate con un tessuto che ha superato i severi test del Politecnico di Milano» spiega Cattaneo in un post su Facebook.«Questo materiale - prosegue l'assessore - ha superato anche tutte le prove richieste dall'Istituto Superiore della Sanità, che sono le stesse previste per la certificazione con marchio Ce. Inoltre, questo tessuto ha un potere filtrante alla dimensione delsuperiore a quello di molte mascherine certificate».invita quindi a far girare il video integrale dell'intervista, pubblicato sotto al post insieme con la documentazione. «Che si comprenda a che livello siamo giunti pur di continuare nell'attacco dissennato alla Regione Lombardia» conclude.