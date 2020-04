Mascherine gratis in Lombardia, lo sfogo dell'edicolante: «Se dici che sono finite, la gente si incazza»

Chi ha il Covid è contagioso già 2-3 giorni prima dei sintomi

La Regione Lombardia da qualche giorno ha inviato a farmacie ed edicole le mascherine da consegnare gratuitamente a chi ne ha bisogno. Ma la situazione legata allanon è facile e lo stato d'animo dei cittadini è al limite: lo testimonia un post scritto su Facebook in un gruppo di quartiere da un edicolante di Milano, della zona Sud della città.«E pensare che io amavo il mio lavoro, tutti mi volevano bene e adesso mi devo fare odiare per una mascherina del ca...o», il suo sfogo: le mascherine, dice, le chiedono «tutti e molti con arroganza, con pretesa, molti non sono neppure clienti e molti stan lì a fare polemiche assurde. Poi si sa, se dai ad uno la mascherina gira la voce e subito arriva un altro e tu in 10 minuti hai finito tutte le mascherine. E naturalmente quando dici 'le ho finite', la gente si inca..a. Io lo sapevo che sarebbe finita così...».Ai clienti in cerca di mascherine l'edicolante dice spazientito di presentarsi «prima di tutto con gentilezza, con un documento, col Cud, la cartella clinica, la certificazione di cliente da vent'anni. Vi misuro febbre e saturazione e alla fine o vi do una mascherina, o vi mando aff...o». Ai politici invece dice: «gestitevele voi regalandole nelle piazze» visto che «siete bravi con i gazebi durante le elezioni. Io vi farei provare un giorno in edicola a fare questa vita». E mentre un farmacista «la gente lo rispetta, è laureato, il giornalaio lo trattano da furbo commerciante e ladro», aggiunge l'edicolante. «Abbiate un po' di comprensione per i farmacisti col camice bianco ma anche per i giornalai con le mani nere di inchiostro. Sono veramente inca...ato».