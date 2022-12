Marinella, trovata morta in casa dopo due anni: l'eredità andrà allo Stato. «Nessun parente l'ha reclamata»

di Redazione web

Seduta in salotto, deceduta e rimasta in quella posizione per due anni. Nessuno ha cercato Marinella Beretta, 72 anni, nella sua villetta di Como, ritrovata senza vita lo scorso febbraio, solo perché gli alberi di sua proprietà davano fastidio ai vicini di casa, che invano hanno cercato di mettersi in contatto con la donna. In casa, ormai il suo cadavere era mummificato, a causa dei lunghi mesi trascorsi dal suo decesso.

Sola da anni

Ed ora a distanza di 10 mesi dal ritrovamento del cadavere, tanta era la solitudine dell'anziana, che non si è presentato neanche un erede; la casa in cui viveva, infatti, era stata comprata da un uomo residente in Svizzera che le aveva lasciato l'usufrutto, e che non sentiva da tempo visto che i loro contatti si limitavano al bonifico mensile. «Nessuno ha reclamato la sua eredità, ora bisogna attendere il decorso decennale dalla morte della signora perché i suoi beni vengano assegnati allo Stato» ha detto l'avvocato della defunta all'agenzia di stampa, Agi.

Nessuno la conosceva

Qualche settimana dopo la sua morte, alcune persone avevano reclamato l'eredità, dicendo di essere lontani parenti o presunti tale, ma venuti a conoscenza delle spese da sostenere per incassare l'eredità, si sono dileguati. La donna, viveva in quella casa sola da diversi anni, nessuno nel quartiere sapeva molto sul suo conto; quando sono entrati i vigili del fuoco in casa hanno trovato una casa ordinata ed appoggiata una lista della spesa sul tavolo.

