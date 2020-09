Scivola durante un'escursione in montagna e precipita davanti agli amici: Margherita morta a 17 anni

Non ce l'ha fatta. Nella notte tra mercoledì e ieri il suo cuore ha smesso di battere, nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Lecco dove era stata portata mercoledì mattina in condizioni disperate. L'ultima di una lunga lista di vittime cadute in montagna quest'estate è Margherita Colombo, 17 anni appena, studentessa di Milano.



L'incidente si è consumato mercoledì mattina sul monte Resegone, nel Lecchese. La ragazzina era impegnata in un'escursione verso la vetta con tre amici: volevano pranzare al rifugio Azzoni, a 1800 metri di quota. Mentre il gruppo stava attraversando un tratto pericoloso, all'altezza del canalone Comera, Margherita ha perso un appiglio ed è precipitata per alcune decine di metri. La caduta è terminata contro due alberi, che le hanno evitato di precipitare in una scarpata profonda 200 metri. Ma l'impatto con le piante è stato violentissimo e le ha procurato gravissime lesioni interne. Gli amici hanno subito dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino e il 118. Le condizioni di Margherita sono subito apparse gravissime.



Portata all'ospedale Manzoni di Lecco, la diciassettenne è stata subito operata e ricoverata in terapia intensiva. Nella notte però è deceduta: il trauma cranico era troppo profondo.

Sabato scorso un'altra ragazza di 17 anni aveva perso la vita precipitando in un dirupo durante un'escursione con la sua famiglia in Valle Camonica.



