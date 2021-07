Marco Masini domani a Vigevano: «Concerti senza pubblico? Come fare l'amore vestiti»

Marco Masini domani porterà il suo tour ElettroAcustico 2021 al Castello Sforzesco di Vigevano. Forte di una carriera trentennale promette un live “importante” nonostante le restrizioni Covid.

Com’è stato ricominciare a suonare?

«Come ritornare alla prima volta in un palasport con 11mila persone, sconvolgente per me che arrivavo dal pianobar con quattro gatti. Adesso mi trovo davanti 500, 600 persone distanziate ma è emozionante perché vengo da tre anni di stop. Nel 2019 mi ero fermato per preparare un 2020 di festeggiamenti per i miei 30 anni di carriera».

Impressione sui concerti in epoca Covid?

«Solo con il tempo capiremo quando si potrà alzare l’asticella ma comunque questo è un tour importante perché è un piccolo segnale di ripartenza, pensato per far lavorare più persone possibili. Certo, il pubblico fa il 50% di un concerto e oggi non può partecipare al 100%. Vivere un live così è come fare l’amore vestiti: lo si può fare anche a distanza però stare vicini cambia tutto. Il lockdown, poi, mi ha fatto capire che non vivendo non avevo niente da scrivere perché io ho sempre cantato di vicende che ho vissuto o che mi hanno raccontato».

Come sarà il concerto di Vigevano?

«Con me ci sono tre musicisti, faremo brani che vanno dagli anni ’90 a oggi, importanti nel mio percorso. Abbiamo scelto una formula elettroacustica quindi con un sound più scarno ma non per questo meno caldo».

Aveva già suonato a Vigevano?

«Non al Castello. Gigi D’Alessio e altri mi hanno mandato delle foto, è davvero un posto che con la sua bellezza arriverà dove non potranno arrivare la scenografia e la parziale partecipazione del pubblico».

Il 30 settembre recupererà il concerto-festa all’Arena di Verona.

«Meglio non pensare “avrei potuto farlo con tante persone e invece saranno meno” perché ti rovini la festa. L’importante è salire su un palco che considero prestigiosissimo».

