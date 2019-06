Marco Carta, l'avvocato: «Non teme le immagini delle videocamere»

Muscas, la sua amica 53enne che aveva le magliette nella borsa

Il cantante vincitore di Amici e Sanremo 2009 è stato arrestato per un furto di magliette venerdì sera ma l'arresto non è poi stato convalidato dal giudice. Giordano chiarisce anche che «non è escluso che anche noi faremo acquisire» quelle immagini. Il giudice nell'udienza di convalida per direttissima di sabato ha convalidato solo l'arresto della 53enne amica di Carta, che era con lui quella sera, e ha fissato l'inizio del processo per entrambi per il prossimo 20 settembre.Il cantante, ha spiegato il suo legale, «è tranquillo, perché è sicuro di essere innocente». Mentre Carta e la donna uscivano dalla Rinascente, intorno alle 20.30 di venerdì sera, era scattato l'allarme e gli addetti alla sicurezza sono intervenuti. La donna (per la quale è stato convalidato l'arresto eseguito dalla Polizia locale, ma non sono state disposte misure cautelari) aveva con sé un cacciavite e sei magliette del valore complessivo di 1.200 euro a cui erano stati tolti (da qui anche l'aggravante) gli 'antitaccheggiò, ma non la placchetta sensibile che ha suonato all'uscita. Il giudice, decidendo di non convalidare l'arresto per Carta, come riassunto dal legale, ha stabilito che non sono emersi «gravi indizi di colpevolezza, né elementi indiziari» che giustificassero l'arresto in flagranza a carico di Carta. E ha ritenuto anche «non corretta» la ricostruzione di un addetto alla sicurezza, secondo il quale il cantante e l'amica sarebbero stati complici nel furto. Ad ogni modo, Carta, che resta indagato, dovrà affrontare un processo per direttissima che inizierà il 20 settembre.