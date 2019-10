Marco Bonetti, il doppiatore dell'Uomo Tigre si racconta: «Naoto Date sono io»

Marco Bonetti oggi ha 75 anni. Attore milanese, ha recitato per il cinema e per il teatro. Ha lavorato con nomi del calibro di Massimo Ranieri, Domenico Modugno e Isabelle Adjani. Ma per chi è nato negli anni 70 è semplicemente la voce di Naoto Date. Alias, l'Uomo Tigre, protagonista della serie animata diventata ormai un cult.







Bonetti, come è diventato doppiatore?

«È tutta colpa di Berlusconi. A fine Anni 70 sono state importate dal Giappone tonnellate di cartoni animati. Per doppiarli le tv private hanno reclutato anche gli attori. E così ho cominciato».



Com'era il mondo del doppiaggio?

«Bellissimo. Si lavorava insieme. Si stava in due, tre o anche in cinque davanti al microfono, ora non è così e si fanno turni solitari, in cui si doppia la propria parte. Allora eravamo in pochi e lavoravamo tutti insieme. All'inizio ero l'addetto al brusio, oggi ogni effetto è computerizzato».



Come è diventato la voce di Naoto Date?

«Ricordo che hanno fatto fare provini a più doppiatori e alla fine hanno scelto me. Forse perché serviva un personaggio adulto, con una certa voce, visto che Naoto non è un ragazzino ma un uomo fatto».



Avrebbe mai immaginato che L'Uomo Tigre sarebbe diventato così famoso?

«Assolutamente no. In quel periodo doppiavamo tantissimi cartoni. Ricordo di aver lavorato a Mago Pancione, La Battaglia dei Pianeti, Mimì e la nazionale di pallavolo e tanti altri. L'Uomo Tigre sembrava uno dei tanti, anche se era un po' particolare».



Era estremamente crudo, il sangue abbondava...

«Ci eravamo subito resi conto del fatto che fosse piuttosto violento. Pensavamo non potesse essere trasmesso e, invece, continuano a mandarlo in onda. Anche in questo, avevo sottovalutato il personaggio».



La sua voce dell'Uomo Tigre sul ring è ricordata da tutti. Come faceva a renderla così profonda?

«Ecco la nuda verità. Mi bastava mettere la mano davanti alla bocca, tipo trombetta, è il gioco era fatto. Non sarà tanto magico ma è la verità. Pensi che per fare il rumore delle porte che si aprivano facevamo scivolare davanti al microfono dei fogli di carta».



I fan la adorano ancora, dopo decenni.

«Di recente mi ha chiamato un fan per chiedermi un particolare sulla 17ª puntata. Si rende conto? Ma come faccio a ricordarmi?».



Crede che ci sia un Naoto Date nella società di oggi?

«Sì. Penso ad esempio a chi lavora nell'ombra per combattere le mafie. Quelli sono eroi come Naoto. Nessuno li conosce ma fanno un lavoro importantissimo».

Giovedì 3 Ottobre 2019, 05:01

