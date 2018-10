Maratona di New York, una mostra evento al Flagship New Balance in Gae Aulenti

Il capo più importante della collezione è la giacca Marathon Windcheater idrorepellente e antivento che richiama il primissimo modello che porta lo stesso nome e che faceva parte della prima collezione di abbigliamento di New Balance del 1978. Aggiornata per l’atleta contemporaneo, ha una fascia riflettente sul petto e sulla schiena rende omaggio al passato e offre una visibilità aggiuntiva in condizioni di scarsa illuminazione.

Per celebrare la ormai imminente maratona, da venerdì 26 ottobre al Flagship Store New Balance in Piazza Gae Aulenti a Milano, gli appassionati potranno scoprire in modo approfondito tutto sulla maratona più famosa del mondo: le storie più avvincenti, i segreti, i consigli dei campioni e non solo. Uno speciale allestimento racconterà la storia della maratona newyorkese con immagini, video, memorabilia, cartelli e gadget raccolti negli anni ed esposti per la prima volta tutti insieme in un’unica mostra/evento a Milano. La mostra sarà accessibile al pubblico fino al 5 novembre.

E' la più bella, la più amata, la più emozionante maratona al mondo: l'arrivo al Central Park è il sogno per migliaia di appassionati maratoneti. New Balance, leader nell’atletica mondiale, rivela l’esclusiva collezioneche si correrà il prossimo 4 novembre, come sempre con un record di runner italiani alla partenza. La collezione, che include a livello mondiale diversi capi, scarpe e accessori, è ora disponibile in Italia. E nel Fdi piazza Gae Aulenti aapre una mostra-evento unica nel suo genere.La collezionepropone il recentissimo modello FuelCell Impulse, caratterizzato dalla nuova tecnologia Fuelcell a base di. La versioneè progettata per fornire agli atleti una corsa veloce. Il battistrada presenta una configurazione strategica dell’angolo di spinta, abbinando trazione e tagli flessibili direzionali nella zona di spinta dell’avampiede. La tomaia, progettata per la corsa veloce, presenta una struttura a calzino per un fit snello nella parte centrale del piede e una doppia parte in jacquard nell’avampiede che le dona leggerezza e traspirabilità, rendendo la scarpa perfetta per essere indossata sia in pista che durante l’allenamento. Laconchiglia del tallone rende la scarpa strutturata e presenta un moderno logo NB. Lache si tinge di nero per l’occasione è disponibile per l’uomo e per la donna con design che abbina una scarpa altamente performante ad un look audace e contemporaneo.Disponibile per i runner anche la t shirt ufficiale della New York Marathon.