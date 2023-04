Mongolfiera perde quota e finisce sui cavi dell'elettricità, poi precipita nel giardino di una villetta ed esplode

di Redazione web

Una mongolfiera che perde quota e finisce per urtare i cavi dell'elettricità, mentre a bordo, i tre passeggeri vivono momenti di panico. Nell'incidente la bombola di butano si apre e parte una fiammata che incende il cestello del velivolo, che privo del gas precipita a terra, per fortuna nel giardino di una villetta, a Cassina Rizzardi, in provincia di Como, raccontano i giornali locali del comasco.

#Como, alle 19:30 i #vigilidelfuoco sono intervenuti a Cassina Rizzardi per la caduta di una mongolfiera, che dopo aver urtato i cavi dell'alta tensione si è poi incendiata. Soccorse le tre persone ferite a bordo#5aprile #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/ai23hiQQRl April 5, 2023

Una persona ferita

Era quasi buio, dopo le 19 di ieri sera, quando le fiamme divorano la mongolfiera ed il pilota, insieme a due turisti messicani, una ragazza ed un ragazzo di 25 e 23 anni, riesce a mettersi in salvo.

Ma nell'incidente uno dei due turisti a bordo viene ferito in modo serio, ma a quanto pare non grave, ed i soccorritori che intervengono sul posto, devono sia soccorrere i tre occupanti che domare le fiamme, mentre nella zona l'urto con i cavi dell'alta tensione ha provocato un black out elettrico.

Paura nel paese

Paura anche tra i residenti perché l'esplosione della bombola contenente gas è stata avvertita nel quartiere, dove i residenti sono usciti dalle loro case perché preoccupato da una colonna di fumo, che proveniva da un'abitazione vicina.

