Mangia una tavoletta di cioccolato e si sente male: «Dolori e allucinazioni». In ospedale la scoperta choc

Un preparato fatto in casa di cacao e marijuana, che una donna di 44 anni, ha mangiato in quantità importanti, tanto da sentirsi male. La 44enne di Giussano, in provincia di Monza, ha preparato una tavoletta di cioccolato ed erba, ma anziché consumarla in modo graduale, l'ha mangiata in tempi ravvicinati, accusando un malore subito dopo aver finito la scorpacciata.

Allucinazioni e dolori

La donna è stata soccorsa in evidente crisi psicotica delirante, grazie alla chiamata ai carabinieri da parte dell'anziana madre. I militari, che già conoscevano la dipendenza della 44enne, l'hanno portata in ospedale, visto che la donna era in uno stato di grave alterazione, accusando dolori forti allo stomaco e raccontava di vedere situazioni irreali, delle vere e proprie allucinazioni provocate dalla droga assunta.

Ricoverata in ospedale

Per la 44enne si è reso necessario il trasporto in codice giallo all’ospedale di Desio, dove è stata tenuta in osservazione per una sola notte.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Maggio 2023, 17:33

