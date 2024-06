«Da Manfrinati insulti e minacce, mi diceva "terrona di m**a". Se Lavinia non fosse scappata lui l'avrebbe uccisa»

di Redazione web

Oggi in tribunale a Varese ha parlato Marta Criscuolo, sentita come testimone oggi nel processo per stalking a carico di Marco Manfrinati, l'uomo di 40 anni che un mese fa in via Ciro Menotti ha ucciso a coltellate il marito della donna, Fabio Limido, e ha sfregiato al volto la figlia Lavinia, la sua ex moglie, con lo stesso coltello, lasciandola in strada in fin di vita. «La pressione era troppa a causa delle privazioni e dei controlli che mia figlia subiva. Se non fosse scappata di casa, lui l'avrebbe uccisa», ha detto la donna parlando del rapporto della figlia con l'ex marito.

Manfrinati non era in tribunale

Manfrinati, ex marito di Lavinia, oggi non era presente al processo in cui è accusato, per fatti risalenti al 2023, di atti persecutori nei confronti della ex moglie e della ex suocera. Un giorno Manfrinati disse «uccido tutti e poi mi suicido», ha ricordato Criscuolo, che nel processo è parte civile insieme alla figlia, ed è assistita dall'avvocato Fabio Ambrosetti. Il riferimento è all'estate del 2022, quando Lavinia era fuggita con il figlio dalla casa in cui abitava con l'allora marito - difeso dall'avvocato Fabrizio Busignani - e da lì era iniziato un lungo periodo di sofferenza e inquietudine per tutta la famiglia Limido.

Le minacce via sms e WhatsApp

Il capo d'imputazione descrive minacce di morte arrivate via sms e whatsapp, passaggi sotto casa con colpi di clacson e insulti per i Limido, una parte di cancellata distrutta e una frase pronunciata al telefono e che riletta oggi mette i brividi: «Qui qualcuno finisce al cimitero o in terapia intensiva».

C'erano anche le umiliazioni, ha sottolineato la madre di Lavinia: «Io ero una terrona di m… e come tale, diceva Manfrinati, che è un filonazista, dovevo finire in un forno insieme a ebrei e omosessuali» con insulti per cui «un giorno mio marito lo aveva cacciato di casa e lui lo aveva colpito con tre pugni in faccia». Il processo tornerà in aula ad ottobre.

