Mamma partorisce in ambulanza: la bimba aveva fretta di nascere

Una donna ha partorito la sua bambina in ambulanza questa mattina: la bimba aveva tanta fretta di venire al mondo da non aspettare l'arrivo in ospedale. La donna, che ha 37 anni ed è alla sua seconda gravidanza, aveva avvertito le doglie durante la notte.

Tutto è successo tra le 7 e le 8 del mattino a Pietra De' Giorgi in località Cerronetto, nel Pavese. I volontari dell'ambulanza di Stradella e dell'automedica avrebbero dovuto trasferire la mamma, alla sua seconda gravidanza e la futura bimba al Policlinico San Matteo di Pavia, dove era stato programmato il parto.



E' stata subito soccorsa e portata su un'ambulanza del 118 per essere condotta in ospedale. Ma già durante il tragitto, la donna ha dato alla luce la bimba. Mamma e figlia sono state poi trasportate al Policlinico San Matteo di Pavia: le loro condizioni sono buone.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Dicembre 2020, 14:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA