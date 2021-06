Maltrattamenti sui figli: arrestata una coppia per lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia

Una coppia di coniugi cinesi, 39 anni lui e 36 lei, residenti a Lacchiarella (Milano) è stata arrestata dagli agenti della squadra mobile di Pavia in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia. I due devono scontare una condanna di 2 anni e 2 mesi a testa, in seguito a una sentenza del Tribunale di Pavia divenuta definitiva ad aprile, per i reati di lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia

La vicenda risale al 2018 quando un insegnante della scuola di Lacchiarella (Milano) frequentata dai due figli della coppia, di 15 e 10 anni, aveva notato strani comportamenti da parte dei ragazzi, oltre a graffi ed ematomi sul loro corpo. Il fatto era stato segnalato dalla scuola ai servizi sociali del Comune che, una volta condotti i necessari accertamenti, avevano presentato denuncia all'autorità giudiziaria. Dall'indagine erano emersi i frequenti maltrattamenti dei genitori verso i figli.

