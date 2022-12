Maltratta i figli e la compagna, poi minaccia le assistent sociali: denunciato 36enne

di Redazione web

Prima ha maltrattato la compagna ed i figli, poi, ha terrorizzato anche il personale degli uffici del comune, nei confronti dei quali ha assunto metodi aggressivi e minatori, anche durante le restrizioni del Covid. Il responsabile è un uomo di 36 anni di Carate Brianza, disoccupato e pregiudicato, che ora dovrà rispondere del suo comportamento davanti al tribunale di Monza, per reati in materia di stupefacenti e maltrattamenti contro familiari, oltre alla denuncia per atti persecutori contro pubblici ufficiali, scrive Il Giorno.

Stalking verso tutti

L’uomo, tra l'altro, è destinatario di un provvedimento del tribunale dei minorenni di Milano che ha disposto l’allontanamento dai propri quattro figli, tutti minorenni, collocati in comunità protetta e dalla compagna; a quattro dipendenti donne dell’ufficio dei servizi sociali e di tutela dei minori del comune, a causa dei suoi atti persecutori, avrebbe causato un grave stato di ansia e paura, perché timorose per la loro incolumità, al punto che per evitarlo avrebbero cambiato anche le loro abitudini.

