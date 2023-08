Milano, tempesta di pioggia: strade allagate, vento fortissimo, tetti scoperchiati. Uomo ferito da un vaso, treni in tilt

di Redazione web

Maltempo a Milano, un violentissimo temporale ha colpito la città e diverse zone della Lombardia: strade allagate, vento fortissimo, rami spezzati e tetti scoperchiati nell'hinterland. La città rivive l'incubo di luglio. All'improvviso, attorno alle 16 di oggi pomeriggio, il cielo su Milano è diventato grigio e ha iniziato a piovere fortissimo: raffiche di vento fino a 100 km all'ora e strade subito allagate in diverse zone della città, esattamente come era avvenuto nella notte di fine luglio che aveva messo in ginocchio Milano con migliaia di alberi abbattuti.

Se siete a Milano, non dimenticate l’ombrello (ma grosso) e di tirare su le zanzariere. Sticazzi. #Milano #cirisiamo pic.twitter.com/atY0Vif8Ct — Michele Piras (@michelepiras71) August 26, 2023

Uomo ferito da un vaso, treni in tilt

Nel Milanese, a Buccinasco, fanno sapere i vigili del fuoco, si sono scoperchiati i tetti di più edifici, mentre il 118 segnala a Milano un intervento di soccorso a una persona colpita per strada in centro da un vaso caduto. Dalle 15:30 la linea ferroviaria Milano-Alessandria è bloccata fra Mortara e Parona Lomellina proprio per i danni causati dal maltempo. Sono al lavoro i tecnici di Rfi.

Sui social sono già centinaia gli utenti che hanno postato foto e video delle raffiche di pioggia e vento che hanno spazzato tutti i quartieri cittadini. In pochi minuti la temperatura che sfiorava anche oggi i 40 gradi è precipitata di almeno 15 gradi. Anche oggi rami spezzati caduti nelle strade che rendono impossibile in transito.

Parecchie le chiamate ai vigili del fuoco: al momento non è ancora chiara una evetuale stima dai danni.

Maltempo a Milano, il precedente del 25 luglio

Venti minuti di inferno che hanno fatto gridare all'apocalisse.

Rischio esondazione Seveso e Lambro

C'è preoccupazione a Milano per il rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro in seguito alle forti piogge che hanno colpito la città e che sono previste, oltre che oggi, anche domani pomeriggio, nella notte tra domenica e lunedì e nella stessa giornata di lunedì.

«Le intense piogge previste preoccupano per il rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro - ha spiegato sulle sue pagine social l'assessore alla Sicurezza del Comune, Marco Granelli -. Sono state attivate quindi le azioni preventive per rischio idraulico ed esondazione con pulizie preventive e ripetute di tutti i sottopassi e il piano Seveso nei quartieri Niguarda e adiacenti e nel Parco Lambro. Si raccomanda la massima attenzione». Il Centro operativo comunale della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei due fiumi e per coordinare gli eventuali interventi. L'assessore ha anche ricordato ai cittadini che come stabilito dall'ordinanza sindacale vigente fino al 31 agosto, durante le allerte meteo c'è il divieto di frequentazione dei parchi e delle aree verdi. «Si suggerisce di non sostare sotto gli alberi e le impalcature dei cantieri, dehors e tende - ha concluso -. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento».

